Amici | la produzione contro Luca Jurman | “La volpe e l’uva”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Con un lungo post pubblicato sui canali social del programma Paola di Gesu, produttrice esecutiva didi Maria De Filippi, ha deciso di rispondere ai ripetuti attacchi diasserendo che l’ex coach, mentre sul web “esterna quotidianamente fandonie” che mirano a mettere in dubbio la credibilità del programma, a ring-light spenta premerebbe da tempo per tornare a far parte del cast artistico o tecnico di, da cui si è allontanato nel 2010. All’epoca, ricorda Di Gesu, la versione serale del programma andava ancora in onda in diretta: durante una puntata,“si alzò e – guarda caso con sotto la sedia già il cappotto e la sua borsa – disse che riteneva terminato il suo percorso ad(aveva perso la sua ultima allieva)”. Dopo quella puntata, ...