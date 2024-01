Amici | Alberto Urso sorprende svelando quale famosissimo personaggio l’ha aiutato nella sua carriera

Leggi su isaechia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tra i tanti cantanti e ballerini che sono passati dalla scuola diin questi ultimi anni, alcuni di loro sono rimasti particolarmente impressi nei telespettatori del talent show condotto da Maria De Filippi. È il caso di, tenore siciliano vincitore della diciottesima edizione del programma. Dopo la vittoria nel talentha deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi in Canada, per iniziare una nuovainsieme al gruppo The Tenors, con i quali di recente si è anche esibito proprio ad, dove tutto è cominciato. Un’esperienza molto bella e formativa, che però si è conclusa: intervistato dal settimanale Chi, infatti,ha svelato che quel capitolo della sua vita si è concluso e ora è pronto a tornare in Italia. Il cantante ha spiegato ...