Amazon | i resi e il New York Post

Leggi su butac

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Su alcune testate italiane nei giorni scorsi è apparsa una notizia, riportata ad esempio così da Repubblica il 28 dicembre: Addio al “reso compulsivo”: ora restituire un acquisto non è più gratis Fanpage, il 3 gennaio: Stop aigratuiti da Zara ad: cosa c’è di vero sulle nuove politiche di rimborso Articoli che hanno come fonte un articolo del Newdel 26 dicembre dal titolo: No more free returns: 81% of retailers charge fee to send back items Il Newè quel quotidiano americano che durante la pandemia spacciava bufale a tutto spiano, e che sotto all’articolo di cui sopra pubblicizza questi suoi link interni: Il New, come il Daily Mail, rientra tra quelle testate tabloid che non vanno prese come fonte ...