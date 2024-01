Amalfi | due giorni di grandi eventi per festeggiare l’Epifania

. Il suono e l'energia dirompente di NYEha illuminato la Divina. Un successo per NYE, che si conferma il capodanno della Costa d'straordinarie location, Piazza Duomo e Piazza Flavio Gioia, 8 ore di spettacolo, ma soprattuttogiorni di eventi strepitosi, tra il 31 dicembre e il primo gennaio, con artisti, ...Abbiamo a cuore la tua privacySe non si accettano questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata. L'Epifania tutte le feste porta via, ma ad Amalfi diventa occasione di due giorni di eventi per immergersi nella suggestiva ...Due giorni di eventi tra happy music, classica, folklore e la magia dell’Architectural Mapping in 3D AMALFI. Il suono e l’energia dirompente di NYE Amalfi ha illuminato la Divina. Un successo per NYE ...