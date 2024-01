Alunna con disabilità è costretta a mangiare da sola in classe | la scuola non ha un ascensore

Stava parlandosuo nipote, rimproverandolo per avere tirato fuori l'arma. Ed è proprio lui, ... bidello insultato e schiaffeggiato In azione il fratellino minorenne di un', vittima ...... né potrei aggiungervi mai altro: "Buonasera prof, sono una sua ex, non so se si ricorda. Le ... Ma quel confrontolei è stata la miccia che ha dato avvio al percorso di conoscenza e di ...Ecco i numeri: 59 attività di recupero, 240 studenti coinvolti, 181 mila euro di investimento contro l’abbandono, per rafforzare le competenze e scovare i talenti ...Sabato 6 gennaio torna l’appuntamento con il presepe vivente a Borgo Nocille. L’iniziativa, in collaborazione con gli alunni della scuola materna Cipriani Daniela, realizzata con successo il 17 ...