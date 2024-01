Alloggio di edilizia popolare al Rione Libertà | abusivi anticipano tutti e occupano casa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPassano gli anni, ma le occupazione abusive di alloggi dinon accennano a diminuire. Il 2024 e’ iniziato da pochi giorni e questa mattina la Polizia Municipale si è trovata difronte all’ennesima vicenda di occupazione abusiva undell’Acer in via Marone al. Gli agenti avevano avuto il compito di assicurarsi della predisposizione da parte di operai di un muro per impedire l’accesso all’abitazione che era in attesa di essere assegnata ad un avente diritto ancora da individuare, ma quando sono giunti sul posto non hanno potuto fare nulla perché hanno constatato che nell’si era sistemata una persona con un minore. In casi del genere la legge impone di non portare a termine il compito ed ora si dovrà attendere ...