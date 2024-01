Allenamento Milan | oggi a Milanello presente anche Ibrahimovic

Ibra, in contatto con Stefano Pioli tramite messaggio, assisterà alla seduta didi oggi in preparazione alla sfida di domenica contro l'Empoli che ildeve vincere per trovare ...Da qui spiega perché lasciò il: " Tutti pensano che sia andato via per una questione ... ha sempre voglia di vincere e si incazza quando molliamo un po' in: ha voglia e cattiveria. ...Lo svedese, tornato da poco in Italia, si è recato subito al Centro Sportivo di Carnago per la seduta diretta da Pioli ...Il mercato di gennaio non è sempre sinonimo di riparazione, anzi. A volte le aspettative riposte nei rinforzi presi a stagione in corso hanno deluso gravemente le aspettative. Ecco i casi più eclatant ...