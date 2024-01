Allegri ne cambia 7 | Juve così contro la Salernitana

La Juve ntus ha giocato sei partite in meno rispetto all'Inter, diretta concorrente per lo scudetto, anche se Allegri continua a ripetere che il ... (liberoquotidiano)

Juve , ancora due sforzi, fondamentali per non perdere ulteriore contatto dall'Inter. Ma tra Frosinone e Roma è previsto anche un... (calciomercato)

Andrea Cambiaso , esterno della Juve ntus, intervistato da Dazn Talk racconta i primi mesi della sua esperienza in bianconero. COME SI STA A... (calciomercato)

Cambiaso sta vivendo nel migliore dei modi l'esperienza alla Juve ntus , come dimostrato dalla continuità che gli sta dando Allegri in questa prima ... (247.libero)

Oggi alle 21 allo Stadium la Juve ospita la Salernitana negli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco la probabile formazione di Massimiliano ......intanto ha rafforzato il legame con la Juventus ed è anche un leader dello spogliatoio di, ...il Dt Giuntoli sia in pressing per il rinnovo e in sostanza il taglio del Decreto crescita...Conte Juve, voglia tremenda di ritorno da parte del tecnico leccese. Lo scenario che vedrebbe Allegri cambiare panchina Il Corriere dello Sport rilancia ancora una volta lo scenario: Antonio Conte di ...Tiene banco in casa Juventus anche il futuro di Adrien Rabiot: le mosse della dirigenza bianconera per il rinnovo del centrocampista francese ...