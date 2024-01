Allegri frena il mercato | “Affari sì ma senza far saltare gli equilibri”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Maxvorrebbe ottenere un centrocampista dal cercato di gennaio ma teme anche che nuovi ingressi possano alterare glidel gruppo. Giovanni Albanese, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare delle strategie didel club bianconeri tra mancanza di liquidità, buchi nella rosa eddi spogliatoio chevorrebbe preservare. Massimiliano(LaPresse)?“In questo momento la Juventus è vigile sulma non ci sono piste che sono entrate nel vivo“, ha spiegato il giornalista, secondo cui il club dovrebbe intervenire soprattutto a centrocampo, dove è palese un’esigenza numerica, considerando le assenze forzate di Pogba e Fagioli. “Ma è anche vero che nel frattempo ...

Sui giornali in edicola tanto spazio agli impegni di oggi: il Milan vuole dare continuità al successo contro il Paris Saint-Germain in... (calciomercato)

... emiliani fuori dalla zona Champions Nella corsa alla Championsil Bologna che cade a Udine ...rosicchia due punti all'Inter e torna a - 2 prima dell'ultima del girone di andata. Mourinho ...Niente titolo d'inverno . L' Intera Genova e offre alla Juventus un assist per tornare a meno 2, Roma permettendo. Il big match ... che al momento, checché ne dica, non sono gli stessi, ...Non trova conferme ufficiali l'indiscrezione di mercato lanciata ieri dal quotidiano portoghese Record, secondo cui Piero Quispe, centrocampista classe 2001 peruviano, ...Allegri Juventus – Il tecnico dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Coppa Italia contro la Salernitana. Giornata di vigilia in casa Juventus. I bianconeri domani sera sa ...