All’Antico Vinaio cerca personale | come inviare la candidatura e dove

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 gennaio 2024) È considerato il locale con il migliore street food al mondo e conta 28 store a Firenze, Roma e Milano, Torino, Forte dei Marmi, Napoli, Bergamo, ma anche a New York e Los Angeles e continua a crescere tanto da voler allargare la ‘famiglia’ con nuove assunzioni. Stiamo parlando de, estremamente noto per le sue schiacciate farcite.assume nuovonei suoi locali (ilcorrieredellacitta.com)allarga la ‘famiglia’: 100 nuove assunzioni A darne notizia è il titolare, Tommaso Mazzanti in un post sui social: “Ho un messaggio importante – scrive l’imprenditore -. Sono strafelice di dirvi che cerchiamo 100 nuove figure da assumere nei primi del 2024 per il nuovo anno”. Una conquista che segue i tanti risultati ottenuti ...