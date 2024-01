Alina uccisa dall’ex marito | la figlia filma tutto | una storia terribile

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 4 gennaio 2024)e Mario ZanettiUn destino tragico ha colpito Lacrimoara Mustafa, una giovane donna romena di 30 anni, conosciuta come. Originaria di Focsani, al confine con la Moldavia, la sua vita si è conclusa in maniera orrenda il 27 dicembre a Galati, per mano dell’ex, Victor Nicu Anatoschi, di 35 anni. Il percorso di Lacrimoara è stato segnato da difficoltà fin dall’inizio. Arrivata minorenne in Italia, ha lavorato come bracciante in Puglia, dove ha incontrato Anatoschi. Spostatisi a Genova, la sua vita ha preso una svolta oscura quando è stata costretta a prostituirsi, un incubo che è durato quattordici anni, durante i quali ha avuto due figlie. Recentemente, la sua vita sembrava prendere una svolta positiva. Dopo essersi separata da Anatoschi, aveva conosciuto Mario Zanetti, un tassista genovese che le prometteva una ...