Agoumé | bagarre Siviglia-Marsiglia | all’Inter stessa formula ? Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 gennaio 2024)è ambito da, pronte ad acquistare il centrocampista francese ora a gennaio.è arrivata la medesima. DUELLO ? Oltre a Tajon Buchanan, l’Inter guarda anche al mercato in uscita. Il nome più in voga è quello di del giovane francese. Luca Cilli di Sky Sport 24 aggiorna sul da farsi: «Agoume in uscita, ha giocato solo 4’ a Salerno. L’Inter ha due proposte entrambe con la, ovvero quella del prestito con diritto di riscatto. Le due squadre sono. Dovrà decidere anche il giocatore, i francesi cercano di piazzare il sorpasso». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...