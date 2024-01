Aggressione infermiera all’Ospedale di Castellammare Rea Opi Napoli | Assicurare responsabili alla giustizia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 4 gennaio 2024) “Siamo difronte a gravissimi reati penali nei confronti della persona, di un pubblico ufficiale quale in questo caso rappresentano gli infermieri e di ordine pubblico. Gli autori di questa incivile e brutaledevono essere assicuratiil prima possibile. Chiediamo al Prefetto Di Bari, al questore e alle istituzioni pubbliche un intervento forte per fare, ma anche scoraggiare comportamenti ormai divenuti consuetudine. L’Ordine delle professioni infermieristiche di, da parte sua, assicurerà ogni sostegno giuridico, psicologico, moralecollega e si costituirà parte civile in ogni giudizio di ordine e grado.collega brutalmente colpita la mia personale solidarietà”. Così Teresa Rea, presidente dell’Opi ...