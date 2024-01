Aggressione choc in tribunale | giudice presa a pugni dall’imputato

in un tribunale del Nevada. Deobra Delone Redden, di 30 anni, imputato in un processo per un caso di percosse, ha saltato oltre tavolo della difesa lanciandosi letteralmente sulla ...a scuola: bidello insultato e schiaffeggiato In azione il fratellino minorenne di un'alunna, vittima trasportata in ospedale Nel pomeriggio, davanti al gip di Napoli Nord, ad Aversa, ...Un criminale ha scavalcato il banco in un'aula di tribunale di Las Vegas e ha aggredito il giudice durante l'udienza di condanna di mercoledì, dopo che lei gli aveva negato ...Gli agenti del commissariato di Cornigliano hanno arrestato un uomo di 34 anni. Incastrato da un anziano che si è improvvisato detective scovandolo in una ...