Aggiornamenti ufficiali sull’uscita di Beatrice Luzzi | “Deciderà lei con il GF”

Leggi su biccy

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’uscita diper la morte del padre ha spiazzato e toccato più il pubblico che certi gieffini (e di questo si è dispiaciuto anche Alfonso Signorini). Fan page ieri pomeriggio però ha fatto sapere che una loro fonte avrebbe rivelato che l’uscita dell’attrice non è definitiva e che quindipotrebbe anche decidere di rientrare in gioco. Adesso questa ipotesi ha trovato una conferma grazie a degliche arrivano proprio da Canale 5. Glisull’abbandono dial Grande Fratello. Poche ore dopo la notizia della morte del padre di, l’inviata di Pomeriggio 5 che si occupa del GF, si è collegata con Myrta Merlino per glisu ...