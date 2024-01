Africa 2024 Tutti i dossier aperti in vista del Piano Mattei

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ilsarà un anno di elezioni. Dagli Stati Uniti all’Europa, arrivando alla Federazione Russa, dove Vladimir Putin cercherà (presumibilmente con successo) una riconferma. E anche nel continenteno, ilsarà un anno “elettorale”: 18 diverse consultazioni avranno luogo nei Paesi di tutta l’, dove si alterneranno elezioni mancate a elezioni correttamente svolte, ed elezioni corrette ad elezioni truccate. A partire dal Senegal, dove il presidente uscente Macky Sall ha ufficialmente rinunciato a ripresentarsi per un terzo mandato (superando il limite di due mandati previsto dalla costituzione del Paese). La candidatura ad apparire favorita nelle consultazioni elettorali di febbraio è quella del delfino di Sall e attuale primo ministro Amadou Ba; tuttavia, le forti proteste (con in testa la fascia più ...

Ascolti tv lunedì 1 gennaio 2024 , ecco i risultati e i dati Auditel dei principali programmi in tv. Proseguono i festeggiamenti per l’arrivo del ... (ilcorrieredellacitta)

...dall'Ordine dei Giornalisti e dall'Associazione Stampa Parlamentare - che si è svolta agià ... l'Europa deve tornare a concentrare la sua attenzione sull'', costruendo 'rapporti di ...L'assenza di Lookman, in Coppa d'con la Nigeria, consentirà comunque spesso il ricorso ai ... 4 gennaioCon l'avvicinarsi delle elezioni in numerosi Paesi africani entrano in moto dinamiche specifiche di ogni singolo Stato. Dinamiche ...Al termine della terza tappa della Africa Eco Race, corsa oggi da Mhamid ad Assa, in Marocco, Jacopo Cerutti e l’Aprilia Tuareg mantengono il comando ...