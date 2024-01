Afragola | uccisa alla festa di Capodanno | gip dispone i domiciliari per il nipote

... il 45enne accusato dell'omicidio della zia Concetta Russo, 55 anni,da un colpo esploso accidentalmente durante i festeggiamenti di Capodanno, in un'abitazione ad. La decisione del ...... l'imprenditore 45enne originario di(Napoli), ma residente a Milano, accusato dell'omicidio della zia,con un colpo di pistola esploso per errore mentre con la sua famiglia stava ...Oggi l’udienza di convalida per Gaetano Santaniello; il gip di Napoli Nord non ha convalidato il fermo per l’insussistenza del pericolo ...uccisa da un colpo esploso accidentalmente durante i festeggiamenti di Capodanno in un'abitazione ad Afragola, in provincia di Napoli. La decisione del gip, che non ha convalidato il fermo emesso ...