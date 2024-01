Afragola | morta per un colpo esploso per sbaglio | lacrime e palloncini per Concetta

È Morta Concetta Russo , 46 anni, colpita da un proiettile alla testa nella sua abitazione di via Plebiscito , durante i festeggiamenti per il nuovo ... (laprimapagina)

Afragola , donna morta per uno sparo , arrestato il nipote . Le accuse sono di omicidio colposo, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ... (361magazine)

...comprensibile e legittimo interesse per una notizia che altrimenti avrebbe avuto l'appeal della donna colpita da una pallottola ad(sempre durante il Capodanno) col dettaglio che lei è... nascosta nel cimitero di, dalla quale è partito il colpo che la notte di San Silvestro ha ferito mortalmente Concetta Russo, la 55ennepoi al Cardarelli. La donna stava festeggiando ...Attesa in mattinata la conferma dell'arresto per Gaetano Santaniello, nipote della vittima, che ha confessato di aver esploso il colpo di pistola che ha ucciso sua zia durante i festeggiamenti ...È stato il nipote ad esplodere in maniera accidentale un colpo di pistola e ad uccidere, nella notte di Capodanno Concetta Russo mentre stava festeggiando nel suo appartamento di ...