“Affari Tuoi” | la decisione della concorrente manda il pubblico in tilt

Leggi su tvzap

(Di giovedì 4 gennaio 2024) News Tv. È stata pesantemente criticata la protagonistapuntata di ieri, mercoledì 3 gennaio 2024, di, Fabrizia. La, originaria di Sassari, in rappresentanzaSardegna, ha giocato con il pacco numero 16, insieme al marito Mauro. I telespettatori, che hanno seguito attentamente il gioco di Rai1, hanno fatto le loro considerazioni sui social. Si tratta di un dibattito che dura da tempo ma che negli ultimi giorni è tornato prepotentemente su X e che il comportamento di Fabrizia ha evidenziato ancora di più. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, Perla confessa cosa prova davvero per Mirko Leggi anche: “Rischiatutto”, il commento pungente di Pippo Baudo su Amadeus Come ha giocato Fabrizia La partita ha iniziato a farsi interessante verso la ...