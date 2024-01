AEW | Svelata la card del prossimo episodio di Rampage

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Sulle pagine social ufficiali, la AEW ha annunciato unadi 4 match per ildi: ritornano in azione gli Hardys e verrà difeso un titolo. Menù del giorno Matt e Jeff faranno squadra con Mark Briscoe per affrontare The Butcher, The Blade e Kip Sabian; Hikaru Shida affronterà Anna Jay mentre Willow Nightingale e Kris Statlander faranno squadra; Wheeler Yuta, infine, difenderà il ROH Pure Championship contro Komander. Il numero dei match eguaglia quello delle scorse puntate perciò, salvo annunci dell’ultimo minuto, ladovrebbe essere già completa. TOMORROW!Friday Night #AEW10pm ET/9pm CT TNT#TheHardys @MATTHARDYBRAND @JEFFHARDYBRAND team with Mark Briscoe @SussexCoChicken to take on The Butcher @andycomplains, The Blade and ...