AEW | La “Virtuosa” Deonna Purrazzo is All Elite Subito nel mirino il titolo femminile

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Questa notte nel corso di Dynamite ha fatto il suo debutto sul ring l’ex STARDOM Mariah May. La fan numero 1 di Toni Storm ha combattuto contro Queen Aminata, talento indipendente al debutto a Dynamite dopo un paio di apparizioni tra Rampage e ROH. Vittoria abbastanza facile per la May, che ha avuto più problemi nel post match dopo che ha deciso di rivolgersi al pubblico del New Jersey. “Non a casa mia” Al termine del match May è stata intervistata da Renee Paquette, ha espresso la sua felicità per la prima vittoria e si è detta dispiaciuta di aver dovuto debuttare proprio nel New Jersey. Terminate queste parole è risuonata la theme song diche ha raggiunto il ring sostenuta dal suo pubblico di casa essendo proprio originaria del New Jersey. Laha chiesto a Mariah May di fare da messaggera per Toni ...

There is a new face in the AEW women's division, and her name is Deonna Purrazzo.When the clock ticked down the final seconds left in 2023 on New Year's Eve, so too marked the endings of dozens of contracts across the professional wrestling world, with performers like Deonna ...