AEW Dynamite 03 01 2023 Risultati

(Di giovedì 4 gennaio 2024) TBS ha trasmesso questa notte (3 gennaio) l’episodio numero 222 de AEW, in diretta dal Prudential Center di Newark, NJ.AEWOrange Cassidy (c) sconfigge a Dante Martin e difende il Titolo Internazionale Mariah May sconfigge Queen Aminata al suo debutto Deonna Purrazzo is All Elite Konosuke Takeshita sconfigge Darby Allin Trent Beretta sconfigge Brian Cage, Bryan Keith e El Hijo del Vikingo conquistando un title shot al Continental Crown di Eddie Kingston. Swerve Strickland sconfigge Daniel Garcia nel main event della serata L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.

Deonna Purrazzo makes a surprise AEW debut on the January 3 episode of AEW Dynamite, as Tony Khan confirms the former Impact Knockouts champion's signing.Adam Page torna e sembra che le cose tra lui e Swerve Strickland non siano finite, mentre Eddie Kingston ottiene il suo primo sfidante al titolo vinto a Worlds End ...