AEW | Adam Cole presenta la Undisputed Kingdom e dice che MJF non tornerà mai più

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il 2023 della AEW si è chiuso con un gran colpo di scena, dopo mesi di giochi mentali, di assalti e soprattutto di tanti interrogativi The Devil ha svelato la sua identità. Sotto la maschera, supportato dall’amico Roderick Strong e il, con l’aggiunta della forza bruta di Wardlow. Una settimana da dimenticare per MJF che in pochi giorni ha perso i titoli di coppia ROH e il titolo AEW vinto da Samoa Joe. Il Salt of Earth già infortunato è stato vittima dell’assalto del Devil e i suoi scagnozzi e si pensa starà per un po’ lontano dal ring, anche se a detta dila sua assenza potrebbe durare molto a lungo. “Non avete capito niente” Il Panama City Playboy ha aperto la puntata di Dynamite e con una nuova theme ha ancheto la sua “nuova squadra” che prenderà il nome ...

Adam Cole officially unveiled the Undisputed Kingdom on Wednesday’s Dynamite.Adam Cole recently revealed that he's The Devil that's been stalking MJF, and now the former ROH World Tag Team Champion explains why.