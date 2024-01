Achille Lauro | due concerti unici nel 2024

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 4 gennaio 2024) ROMA – A poche settimane dall’uscita di ‘Ragazzi Madre – L’Iliade’, il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera disponibile su Prime Video,ha annunciato due nuovi,e imperdibili eventi dal vivo con special guest Boss Doms per celebrare la sua carriera e gli album che lo hanno reso celebre: “Ragazzi Madre – L’Iliade, il Live” sarà il 4 ottobreal Forum di Milano e il 7 ottobreal Palazzo dello Sport di Roma. Reduce dal successo di ‘Stupidi Ragazzi’ (Elektra Records / Warner Music Italy), l’ultimo singolo dal sound avanguardista in testa alle classifiche che lega, grazie alla musica elettronica, un brano pop alle basi urban,da icona trap a star spregiudicata in grado di smantellare ogni ...