Accostato al Napoli | non va nemmeno in tribuna | fumata ‘azzurra’ a un passo?

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Indizio inaspettato dal club, si avvicina l’approdo aldell’obiettivo di mercato per il centrocampo: l’ultima indiscrezione Con il concretizzarsi della cessione di Elmas, la partenza di Anguissa in Coppa d’Africa e la situazione contrattuale precaria di Piotr Zielinski, c’è urgente bisogno di intervenire sul mercato. Mazzarri necessita l’integrazione nella rosa di almeno un altro centrocampista. Non a caso anche lo stesso presidente De Laurentiis qualche settimana fa ha parlato di “due colpi a centrocampo”. Oltre questo vanno aggiunti i malumori di Demme e Gaetano. In caso di partenza a gennaio di uno dei due (o entrambi), seppur non sempre al centro della rotazioni dell’allenatore, vi sarebbe un altro vuoto (quantomeno numerico) da colmare. Per il ora il nome sul quale gli azzurri sembrano essersi fiondati per il centrocampo è Lazar Samardzic. La trattativa con ...

... Gaetano, invece, era statoanche a Lecce e Empoli, ma fino ad ora nessun'offerta ... al, il club aveva offerto 12 milioni, ma gli azzurri ne volevano 15. In più, De Laurentiis vorrebbe ......ale all'Inter in passato. Se squadre di questo calibro puntano ad un giocatore così può soltanto delineare delle qualità importanti. Può essere una pedina in più anche per il nuovo ...Potrebbero aprirsi le porte dell'Arabia Saudita per Tiago Pinto, general manager che saluterà la Roma il 3 di febbraio, al termine della sessione di calciomercato invernale. A metterlo ...Giovanni Simeone al Torino sarebbe un affare sbagliato non solo per il Napoli, ma anche per lo stesso calciatore.