Abusava la figlia da quando aveva 5 anni | condannato a 18 anni padre violentatore

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Avrebbe violentato laper più di 15. Per questo un 47enne è statoin primo grado dal tribunale di Foggia a una pena di 18. Una vicenda terrificante di abusi ripetuti negli, che sarebbe iniziata nel 2005,la vittimaappena 5. A portarla alla luce sono stati gli agenti del commissariato di Cerignola, che a gennaio del 2022 hanno ricevuto una segnalazione di quanto accadeva in un casolare nelle campagne della cittadina pugliese. A seguito degli abusi la ragazzina sarebbe rimasta incinta cinque volte: in quattro casi le gravidanze sarebbero state interrotte senza ricorrere a strutture sanitarie. Nell’ultimo caso, risalente al 2022, la ...

Avrebbe violentato la figlia non ancora maggiorenne minacciandola di morte per farla tacere. Questa l’accusa di cui dovrà rispondere un uomo di 41 ... (ilfattoquotidiano)

Ha rotto il silenzio durato per lungo tempo, da quando aveva 12 anni . Da quando il patrigno ha iniziato ad abusare di lei. Per questo, un uomo di ... (today)

...accentuato dall'uso smodato di alcolici di cui il 51enne, "Mi ha schiaffeggiato, stretto le mani al collo e dato calci", ha messo a verbale la compagna, come riporta TgCom 24. Anche la...Quando la vittima si rifiutava, l'uomo la colpiva violentemente fino a minacciarla di farle fare la fine di Giulia ...Condanna a 18 anni di reclusione per un cittadino rumeno accusato di violenza sessuale sulla figlia: lo ha stabilito la ...A Foggia un uomo è stato condannato a 18 anni di reclusione per ripetute violenze sessuali sulla figlia che è rimasta incinta per cinque volte ...