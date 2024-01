“Abolirò la povertà e…” Così Meloni sbertuccia il M5S

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 4 gennaio 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/01/-conferenza-stampa.mp4 Alla domanda di “quali sono tre obiettivi che intende raggiungere nei primi sei mesi del 2024”, Giorgiasi è lasciata andare ad una battuta: “Abolizione della, pace nel mondo e ristrutturazione gratuita di interni ed esterni della abitazioni”. Una frase che suona come una presa in giro diretta all’ex premier Giuseppe Conte e al suo partito, il Movimento Cinque Stelle. “Se non dovessi riuscire, mi rifugerò in obiettivi meno ambiziosi: messa a terra del nuovo Pnrr, la riforma delle giustizia e un piano di borse di studio per gli studenti meritevoli”. L'articolo proviene da Nicola Porro.