Abbonamento Rai scende da 90 a 70 euro L’Agenzia delle Entrare rende noti i nuovi importi

Leggi su italiasera

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Con la legge di bilancio 2024 si è passati dai 90dell’alla televisione per uso privato ai 70Entrate con una risoluzione ha resoglidel canone per l’anno 2024 per le varie casistiche che si possono presentare. Altro discorso è per coloro i quali l’addebito del canone avviene nella bolletta dell’energia elettrica o per i pensionati che hanno optato perché le trattenute di pagamento avvengano direttamente sulla pensione. Qui gli stessi non dovranno fare nulla, ma saranno direttamente le imprese elettriche e gli enti previdenziali ad addebitare iin versione ridotta. Gli altri contribuenti già titolari diTv per i quali invece non è stato ...