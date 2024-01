Abbonamenti scuole a quotidiani | adesioni entro il 16 gennaio Dal prossimo anno stop a contributi promozione lettura | la novità in legge di Bilancio

(Di giovedì 4 gennaio 2024) C'è tempo fino al 16per aderire ai due bandi finalizzati all'accesso aipreisti dai due bandi ai sensi dell’articolo 1, commi 389 e 390, della27 dicembre 2019, n. 160. I Iconsistono in un importo pari al 90% delle spese sostenute nell’2023 per l’acquisto di uno o più, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. L'articolo .

Dal 16 ottobre e fino al 16 gennaio 2024 le scuole possono inoltrare domanda per due avvisi per il sostegno alle istituzioni scolastiche per ... (orizzontescuola)

Le misure per la scuola Il comma 320 , che conferma un contributo pari al 90% per l'acquisto dia quotidiani, periodici e riviste da parte delle. Questa misura rafforza il ...Per gli studenti dellesuperiori, che dovranno presentarsi con il registro elettronico o ...Gas Sales Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all'acquisto degli...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Entrano di notte, spesso spaccando le finestre del piano terra che danno sul cortile, e portano via tutto quel che gli capita a tiro dal computer della segreteria fino alle merendine ...