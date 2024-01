Abbiamo toccato il fondo | che sceneggiata | Yari Carrisi travolto in diretta | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Non c'è pace per. Il figlio di Romina Power e di Al Bano è stato messo nel mirino a "L'Anno che verrà", il concertone della notte di San Silvestro condotto da Amadeus da Crotone., insieme a Romina, si è esibito sul palco ma apriti cielo. Sui social in tanti hanno criticato il suo look da "sciamano" ma anche la sua performance di fianco alla madre: "Non si può vedere, portatelo via", ha tuonato qualcuno su X. Ma di fatto peri problemi non sono finiti con la notte di Capodanno. Ospite della Balivo a La volta buona, il figlio di Romina e Al Bano ha stupito tutti tigliendosi le scarpe durante l'intervista. Un gesto che ha colpito la stessa conduttrice che ha chiesto ai motivi di questa sua scelta. "I malesseri che ...