“Abbiamo deciso così” Grande Fratello | l’annuncio di Mediaset sull’uscita di Beatrice

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Undramma in queste ore ha stravolto inevitabilmente le dinamiche del2023 ma soprattutto il cuore diLuzzi e di tutta la sua famiglia. Migliaia e migliaia di spettatori sono tutti in apprensione per lei e stanno cercando di recarle supporto via social. Televoto annullato, com’era andata. Sembra brutto parlare di televoto e percentuali di fronte ad un avvenimento simile, pensare che dentro il2023 qualcuno ha ballato, cantato come se nulla fosse accaduto aLuzzi. Da ciò le proteste, tra cui quella di Alfonso Signorini. I risultati del televoto, chiuso, e cosa succederà in puntata., la decisione didopo l’uscita di ...