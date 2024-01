A San Pietroburgo si gela ma c' è chi fa il bagno nel fiume ghiacciato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Un'ondata di aria fredda proveniente dalla Siberia e dalla regione artica si è riversata sulla Russia occidentale, con temperature a Mosca e in altre aree che sono crollate fino a -30 gradi, ben al di sotto della temperatura media di inizio gennaio. Secondo i meteorologi un freddo con sì intenso non si registrava da oltre 80 anni, in piena seconda guerra mondiale. Il gelo non ha spaventato dei coraggiosi nuotatori che si sono gettati nelNeva, a Santra neve e ghiaccio.