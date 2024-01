A Pozzuoli prima pista di ghiaccio realizzata sul porto | numeri da record

Per lavolta in tutti i punti vendita di Napoli sarà possibile acquistare Calze della Befana ...con Palingen la sartoria etica e sostenibile della casa circondariale femminile diche ...... guidata da Pierluigi. La coppia residente a Sant'Andrea del Pizzone , frazione di ... aveva anche ospitato la nascita di Nicole Cappelli , lanata del 2024 in Italia assurta negli ...POZZUOLI – Sta riscuotendo uno straordinario successo la pista di pattinaggio su ghiaccio realizzata sul porto di Pozzuoli. Anche all’alba del primo giorno dell’anno, dopo una notte di festa e concert ...POZZUOLI - La Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin vive l’Epifania 2024 nel segno di un rinnovato impegno sociale e ambientale. Per la prima volta in tutti i punti ...