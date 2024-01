A Longuelo un parcheggio mai inaugurato «Sarebbe utile nella zona»

(Di giovedì 4 gennaio 2024) VIA FRATELLI ROTA. Interrogazione del consigliere Carrara (Lega): «Risolverebbe la carenza di posti». Valesini: «Disposti a cambiare la convenzione».

A Longuelo c’è un parcheggio interrato «fantasma» , chiuso da diversi anni con una transenna da cantiere che sbarra l’ingresso alla rampa d’accesso. Si trova in via Fratelli Rota ed è stato costruito ...Il parcheggio c'è, ma non è mai stato aperto. Succede a Bergamo, nel quartiere Longuelo. Il servizio di Davide Amato - Bergamo Tv.