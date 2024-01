A Gaza disastro sanitario ed epidemie in corso Blinken di nuovo in Israele

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 4 gennaio 2024) A quasi 3 mesi dallo scoppio della guerra ail Segretario di Stato americano Antonyè partito per unviaggio nel Medio Oriente. Dopo l’uccisione di un alto dirigente di Hamas in Libano, Saleh al-Arouri, il 2 gennaio, e l’attentato terroristico in Iran, che ha provocato molte decine di vittime fra chi si recava alla commemorazione del generale Soleimani, il 3 gennaio, la crisi si aggrava. Cresce il rischio di un allargamento del conflitto.arriverà inil 4 gennaio. Il capo della diplomazia americana inizia così la sua quinta visita ufficiale nello Stato ebraico dall’inizio della guerra il 7 ottobre, e la quarta in Medio Oriente. Anche il Consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e il ministro della Difesa, Lloyd Austin, e soprattutto lo stesso ...