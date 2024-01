A differenza della madre Elisabetta | che rimaneva a Sandringham fino a febbraio | il sovrano preferisce ritirarsi nelle bucoliche campagne scozzesi | ma non a Balmoral

Leggi su iodonna

(Di giovedì 4 gennaio 2024) In fatto di dimore Royal, la reginae il figlio non avevano gusti in comune. E re Carlo III non ha perso tempo a dimostrarlo. Dopo aver rifiutato, all’ascesa al trono, la possibilità di risiedere permanentemente a Windsor, il castello preferito dalla, preferendo rimanere a Clarence House, la sua residenza ufficiale a Londra, ora ha rotto un’altra tradizione cara a, snobbandoe Bamoral. Re Carlo in kilt, Camilla con il trench ...