A Cosenza brilla la stella dell' artista Simone Madrigrano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) È uscito nei giorni scorsi, in tutti gli store digitali, Icaro: il singolo di SMadri , nome d’arte del cosentino. Il suo approccio alla musica parte dall’hip hop che lo influenza, da piccolo, nella stesurae prime canzoni. Già a 13 anni inizia a pubblicare i primi brani e parallelamente frequenta gare di freestyle. Fondamentale per il suo esordio l’incontro ed il connubio...

Share Facebook Twitter Stumbleupon LinkedIn PinterestAnche, Sassari e Siracusa , pur non classificate come digitali, presentano progressi promettenti in diversi indicatori, segnalando un futuro digitale in divenire. Ma cosa accade invece in ...«Auguro alla mia Cosenza un futuro di crescita e di sviluppo, per il quale mi spenderò sempre e con tutte le mie forze» ...Così il primo cittadino dopo l’esibizione della cantante a Capodanno. «Posto di primo piano nei circuiti nazionali» ...