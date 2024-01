A Chiellini il Gonfalone d' oro della Toscana

Leggi su agi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) AGI - L'ex difensoreNazionale, Giorgio, ha ricevuto oggi ild'oro nella sua Livorno. A consegnare la più alta onorificenza del consiglio regionaleal giocatoreJuventus che lo scorso 12 dicembre ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica è stato il presidente dell'assemblea regionale Antonio Mazzeo. La cerimonia si è svolta in Comune a Livorno.da capitanonazionale italiana ha vinto gli Europei 2021, oltre ai nove scudetti vinti con la magliaJuventus. Il riconoscimento è stato conferito "per essere un esempio e un modello per tante ragazze e tanti ragazzi che si avvicinano al mondo del calcio".