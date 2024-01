A 10 anni salva la madre dal compagno violento

Leggi su agi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) AGI - Un uomo di origine campana è stato arrestato dalla polizia stradale di Orvieto per aver aggredito la compagna in un'area di sosta della A1. A dare l'allarme, la figlia di diecidella donna. Secondo quanto ricostruito, la coppia era in viaggio da Bolzano per Napoli per passarvi la fine dell'anno. La donna aveva fermato l'auto nell'area di servizio, a pochi chilometri da Orvieto, esasperata dalle ripetute accuse di tradimento che l'uomo le stava rivolgendo per tutto il viaggio. Invece di scendere dalla vettura, come la compagna lo aveva invitato a fare, l'indagato avrebbe scagliato il cellulare della donna contro di lei, ferendola a uno zigomo. A quel punto, laha chiesto alla figlia di chiamare la polizia. Gli agenti hanno trovato i tre ancora in auto, la donna con le dita delle mani fratturate dopo essere state strette con violenza e ...