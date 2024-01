70 Anni di Televisione Italiana | Tra Tradizione e Innovazione nel Contesto Globale

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il 3 gennaio abbiamo celebrato i 70dall'inizio delle trasmissioni televisive in Italia: il palinsesto è quello del Primo Canale della neonata Rai (Radio, l’acronimo prima indicava il servizio radiofonico Radio Audizioni Italiane): ma è latutta che festeggia il percorso di accompagnamento del proprio pubblico fra. Un traguardo importante che conferma il valore dell'emittenza radiotelevisiva neldigitale e globalizzato.All’inizio fu la Rai, poi seguì la stagione delle emittenti libere, l’arrivo della concorrenza a livello nazionale, la strutturazione in mercato - sentenze, normativa, Auditel – la competizione fra i due maggiori poli e poi la multicanalità, la tv a pagamento, il digitale. Oggi la tv ...

In copertina i loghi dedicati all’anniversario della RAI per celebrare i 100 anni della Radio e i 70 della televisione . I loghi che saranno ... (digital-news)

