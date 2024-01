50 km all’ora | la recensione | il ritmo della vita sull’Appennino

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il film: 50 km, 2024. Regia: Fabio De Luigi. Cast: Fabio De Luigi, Stefano Accorsi, Alessandro Haber, Paolo Cevoli, Marina Massironi.Genere: drammatico, commedia. Durata: 110 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in anteprima stampa, in lingua originale.Trama: Due fratelli che non si vedono da anni partono per un viaggio in motorino per soddisfare le ultime volontà del padre. Nel gennaio del 2023, Fabio De Luigi usciva nelle sale con la sua seconda regia, Tre di troppo, commedia in cui era affiancato dall’amica e sodale Virginia Raffaele. Un film che usciva sette anni dopo la sua precedente incursione dietro la macchina da presa, mentre per la sua opera terza l’attesa è stata meno breve: il nuovo lungometraggio, di cui parliamo nelladi 50 km, esce al cinema poco più di 365 giorni ...