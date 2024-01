29° Campionato Umbro Tennis Giornalisti

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Edizione 2023 14° Memorial Roberto Mantilacci 3° Trofeo Giuseppe Occhioni Claudio Contessa (uff stampa Lega Umbria) si laurea miglior giornalista-ta dell’anno e riporta il titolo a Terni dopo oltre quindici anni di assenza! Andrea Rossini (Rai), per la seconda volta consecutiva cede in finale. Paga infatti la miglior forma fisica, visto che la qualitàtica degli amicisi sta notevolmente alzando, quasi a voler prendere ad esempio la splendida ascesa della nazionale italiana di Coppa Davis. Proprio così, perché in questa ventinovesima edizione del torneo si è dovuti ricorrere ad un ulteriore tabellone, quello di eccellenza, per far posto agli otto umbri che hanno ormai dimostrato di essere una spanna sopra la media. Il segnale è stato colto anche dalle aziende-partner: Banca Centro Toscana Umbria, ...