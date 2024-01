2024 | un grande anno di calcio e Calciomercato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-OSTAPENKO NON PRIMA DELLE 5.00 3-3 Gioco Klein: si spegne in rete la ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-OSTAPENKO NON PRIMA DELLE 5.00 4-3 Gioco Arnaldi: altro punto diretto con ... (oasport)

"Il 2024 o sarà l'anno della svolta nel quale Giorgia Meloni spicca il volo, come mi auguro, o la premier finirà come tanti altri premier nel tram ... (affaritaliani)

Quando inizia il Mondiale 2024 di Formula 1? Gli appassionati sono già in fermento: Grande sorpresa però per il primo weekend dell’anno. Il Mondiale ... (sportnews.eu)

Una vicenda surreale, della quale il nostro giornale si è occupato conattenzione. Dobbiamo fare un salto con la mente a luglio. Veronesi venne licenziato dopo il caso della Bohème, eseguita ...La donna lavorava per il gruppo veneziano delladistribuzione Pam Spa , in un supermercato a Villorba , in provincia di Treviso . L'impiegata, trovatasi senza lavoro, aveva impugnato il ...In una recente intervista, l'ex concorrente del Grande Fratello Ciro Petrone ha detto la sua su Mirko e Perla.In un intervento radiofonico, il giornalista sportivo Tony Damascelli si è mostrato perplesso sull'arrivo di Zielinski all'Inter. Il mercato di gennaio sta entrando nel vivo ma ci sono già alcuni ...