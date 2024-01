Zona Wrestling Awards 2023 | Face of the Year

Oggi questo festival, che ripercorre sempre le antiche corse di cavalli,e battaglie di ... In questal'acqua bollente sgorga tra le rocce a temperature che vanno dagli 80° ai 90°C. Acque ......53enne è attualmente trainer e lottatore die vive nel quartiere Città Studi nel quale è avvenuto il tentativo di violenza subito dalle due ragazze. "Ho visto i due, che sono sempre inMartedì 2 gennaio 2024, è da pochi giorni iniziato il nuovo anno ma la redazione di Zona Wrestling non si ferma mai. Nuovo giorno e nuovo Award: quello per la Breakout Star of the Year. Vincerà un Roo ...Nuova settimana e nuovi Award amici di Zona Wrestling. Questa volta scoprirete chi i redattori del sito hanno votato ed eletto come lottatore maggiormente migliorato in questo 2023 appena passato. For ...