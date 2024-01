Zielinski | l’Inter avanza | svelate le cifre dell’offerta e la formula – DAZN

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Si definiscono i dettagli della trattativa di mercato frae Zielinksi del Napoli. Ecco quali sono i numeri offerti dai nerazzurri per l’ingaggio del centrocampista del Napoli.– Piotr Zielinksi sembra sempre più lontano dal Napoli, con cui il rinnovo di contratto tarda ad arrivare. Da tempoosserva molto interessata la situazione del centrocampista, che arriverebbe da svincolato arriverebbe a Milano a parametro zero. Secondo quanto riporta sul proprio profilo Twitter Orazio Accomando, giornalista di, la dirigenza nerazzurra starebbendo nella trattativa, con un’offerta precisa per l’ingaggio del calciatore polacco: un triennale con opzione a circa 3,5 milioni di euro più bonus a stagione. Fonte: Twitter – Orazio Accomando Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...