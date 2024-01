Zielinski-Inter prosegue con forza! Spuntano le cifre per l’ingaggio – SI

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)sembra essere il primo nome per l’2024-2025. Il centrocampista è in scadenza col Napoli ed è difficile che rinnovi, diventando così un parametro zero per la prossima stagione. Sportitalia dà anche lepossibili per l’accordo. COLPO A ZERO – Per Piotrla questione futuro potrebbe essersi già conclusa nel terzo giorno in cui può accordarsi per la prossima stagione, lato. Il centrocampista polacco è in scadenza di contratto al 30 giugno e non dovrebbe rinnovare col Napoli. Stando a Sportitalia, è in dirittura d’arrivo l’accordo per portarlo a Milano a parametro zero. La proposta dell’perè di circa quattro milioni e mezzo a stagione, forse qualcosa di meno e raggiungibile coi bonus. Il giocatore ha già dato l’assenso e ...