Zielinski all’Inter | Marotta brucia la concorrenza! I dettagli dell’affare – CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)dopo il mancato rinnovo col Napoli arriverà a parametro zero. Altro grande colpo targato Beppeche, secondo quanto sottolineato dal Corriere dello Sport, ha battuto la concorrenza della Juventus, ma anche da Premier League e Bundesliga. Ecco tutti i. COLPO A ZERO – L’Inter ha in pugno Piotrdopo che il rinnovo col Napoli si è sempre più rallentato fino a bloccarsi definitivamente. Beppeha fiutato da tempo l’acquisto anticipando le mosse del Lipsia, ma anche di West Ham e Juventus su tutte, ipotecando il colpo estivo con uno sprint decisivo. A meno di clamorosi ritorni di fiamma con il Napoli, al momento difficili da prevedere anche se la prima scelta diè sempre stata ...