Xavi | «Preoccupato per la difesa del Barcellona | regaliamo tanto»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L’allenatore del Barça,, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Las Palmas, la prima partita del 2024: «Domani è un inizio difficile. Dopo il Girona, il Las Palmas è la squadra rivelazione della stagione. Pimienta è un grande allenatore, gioca un buon calcio, molto simile a quello che stiamo cercando. Propone un calcio offensivo, come noi. Lo conosco, andiamo d’accordo. Sarà una lotta per la palla. L’avversario molto difficile ma il suo gioco allegro può avvantaggiarci. Ci siamo allenati bene. Le parole non servono ed è ora di agire sul campo. Dobbiamo giocare bene e avere continuità». Vitor Roque il nuovo acquisto del Barça, attaccante brasiliano: «Sarà convocato».duro con i giocatori dopo la partita contro l’Almería: «I prossimi mesi vedrò se ha funzionato, se giochiamo bene e troviamo la giusta dinamica. ...

Lo scrive El Mundo che non si mostra granchédel sorteggio dei catalani. Scrive che il ... In condizioni normali, il gruppo diHernández non dovrebbe soffrire nemmeno al Diego Armando ...assicura che non si tratta di un problema fisico o tattico, ma èper l'aspetto mentale e di fiducia della squadra. Una buona parte di ciò che è successo al Barça nelle ultime partite ...La conferenza di Xavi, allenatore del Barça, prossimo avversario del Napoli in Champions, prima della partita contro il Las Palmas ...Ci ha provato anche il Barcellona ma la richiesta per il giocatore (15 milioni) appare troppo alta per chiunque: catalani e nerazzurri potrebbero abbandonare la pista ...