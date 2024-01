X perde il 71% del valore con Musk ma resta in pole position rispetto Threads

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Con la leadership del magnate plurimiliardario, Elon, il social media X ha perso oltre il 71,5% del suo. Al momento infatti, la dote di quello che una volta era conosciuto come Twitter era scesa già a luglio del 2023 a seguito dell’acquisto dell’imprenditore sudafricano, registrando circa 12,5 miliardi di dollari. Una cifra di L'articolo proviene da Il Difforme.

La Gevi Napoli cade contro la Germani Brescia 71-80 e perde la testa della classifica della Serie A1. Per la squadra napoletana è la prima sconfitta ... (ilnapolista)

Il petrolio Wti al Nymex guadagna l'1,02% a,10 dollari al barile. Ieri, il Nasdaq Composite ha ... e le difficolta' del settore tech, a partire da quelle di Apple, chelo 0,7% nel premercato ...Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap ( - 1,%) e per il FTSE Italia Star ( - 1,81%). Il ... Stellantis accelera al ribasso eil 2,74% a 20,595 euro . Il Ministero dei Trasporti ha ...La società di investimento Fidelity lima del 11% il valore della sua partecipazione nel social network - Musk perde circa 30 miliardi ma resta l'uomo più ricco ...X ha perso il 71,5 per cento del valore nel primo anno di Elon Musk. Pesano l’esodo degli inserzionisti, il cambio di nome e i licenziamenti.