WWE | Il match tra The Rock e Roman Reigns è in cantiere da due anni?

Secondo la storyline, Killer Khan aveva spezzato una gamba al gigante francese durante un... oggi consegnato al mondo delle leggende della. Noto per la sua "Asian mist", tecnica utilizzata ...Un successo senza precedenti il live event dellaal Madison Square Garden , l'arena più celebre al mondo. All'interno dello show, tenutosi il 26 dicembre, CM Punk ha disputato il suo primoall'interno della compagnia dopo quasi 10 anni di ...Luke Littler reached the final of the PDC World Championship by beating Rob Cross in the semi-finals on Tuesday night, with the 16-year-old setting yet another record in the process ...Over the years, WWE has put up many storylines, and most of them have become topics of discussion among fans to this day.